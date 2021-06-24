Satrançta Dünya Kupası ve Kadınlar Dünya Kupası eşleştirmeleri belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Satrançta Dünya Kupası ve Kadınlar Dünya Kupası eşleştirmeleri belli oldu

Satrançta Dünya Kupası ve Kadınlar Dünya Kupası eşleştirmeleri belli oldu
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Satrançta, Rusya'da yapılacak 2021 FIDE Dünya Kupası ve FIDE Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk tur eşleştirmeleri belli oldu.

Satrançta, Rusya'da yapılacak 2021 FIDE Dünya Kupası ve FIDE Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk tur eşleştirmeleri belli oldu.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Soçi kentinde 10 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek organizasyonlarda ilk tur 12 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Türkiye'nin ilk defa 5 sporcuyla temsil edileceği organizasyonlarda ilk turda sporcular eşleştirmeleri şöyle:

GM Mustafa Yılmaz (2630) - IM Noaman Omar (BAE, 2367)

GM Vahap Şanal (2546) - GM Bobby Cheng (Avustralya, 2552)

GM Emre Can (2569) - GM Darcy Lima (Brezilya, 2522)

IM Ekaterina Atalık (2430) – WIM Anahi Ortiz Verdezoto (Ekvador, 2013)

WGM Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu (2362) - WIM Mobina Alinasab (İran, 2317)

11. Akdeniz Satranç Şampiyonası

Bu arada 11. Akdeniz Satranç Şampiyonası'nda bugün 7. tur maçları oynandı.

Ediz Gürel bugünkü maçını kazanarak FM unvanı almaya hak kazandı.

GM Vahap Şanal, 6. turda GM Ivan Saric'e mağlup oldu ancak 7. turda IM Evgenios Ioannidis karşısında galibiyet elde ederek 2. sırada son iki tura girdi.

Barış Özenir ise 6. turda IM Milos Stankovic karşısında galip geldi. Özenir daha sonra GM Ifor Efimov ile berabere kalarak puanını 5'e çıkardı ve son iki tura kalmayı başardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay İlham Aliyev Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Emel Sayın Merve Dizdar Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Burak Elmas Mert Müldür Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Satrançta Dünya Kupası ve Kadınlar Dünya Kupası eşleştirmeleri belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 23:45:48. #1.14#

title