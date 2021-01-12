Satrançta dostluk turnuvasının şampiyonu Türkiye
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Satrançta dostluk turnuvasının şampiyonu Türkiye

12.01.2021 15:20 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:24
Satrançta dostluk turnuvasının şampiyonu Türkiye

Satrançta Türkiye, Azerbaycan, Ukrayna ve Gürcistan takımları arasında düzenlenen dostluk turnuvasında, genel sıralamada şampiyon ay-yıldızlılar oldu.

Satrançta Türkiye, Azerbaycan, Ukrayna ve Gürcistan takımları arasında düzenlenen dostluk turnuvasında, genel sıralamada şampiyon ay-yıldızlılar oldu.

30 Aralık 2020'de yapılması planlanan satranç dostluk turnuvası elde olmayan bazı nedenlerden dolayı dün oynandı. 3+2 zaman temposu ve 9 tur İsviçre sistemi olarak oynanan turnuva, 11 yaş altı ve 13 yaş üstü olmak üzere 2 turnuva olarak tamamlandı. 4 ülke takımından 24'er sporcunun mücadele ettiği turnuvada 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 yaş kız ile erkek olarak 12 kategoride sıralama yapılırken sporcularımız toplamda 4 birincilik, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük elde ederek 117,5 puan topladı ve şampiyon olmayı başardı.

7 yaş erkeklerde Ege Öz, 11 yaş erkeklerde CM Arda Çamlar, 13 yaş erkeklerde Taylan Rüzgar İnce ve 13 yaş kızlarda Elifnaz Akat kategorilerinde şampiyon oldu. CM Arda Çamlar 9 maçta 9 galibiyet alarak 11 yaş altı turnuvasının da şampiyonu olmayı başardı, Taylan Rüzgar İnce ise 17 yaş altı turnuvasını da birçok kuvvetli rakibinin önünde üçüncü sırada tamamlayarak önemli bir başarı elde etti. 9 yaş erkeklerde Arda Cankurt ve 15 yaş kızlarda WCM Gülce Nehir Kara kategorilerinde ikinci olmayı başardı. 9 yaş erkeklerde Özgür Toprak Kurt, 9 yaş kızlarda Arya Aydoğan, 13 yaş erkeklerde CM Yankı Taşpınar ve 15 yaş erkeklerde ise CM Atakan Mert Biçer kategorilerini üçüncü sırada tamamlayan sporcular oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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