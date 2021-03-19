Satrançta başarılı hamleler ödüllendirildi
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Satrançta başarılı hamleler ödüllendirildi

19.03.2021 14:10 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:15
Satrançta başarılı hamleler ödüllendirildi

Şehitkamil Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Online Satranç Turnuvası'nda 4 farklı kategoride dereceye giren sporcular düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Online Satranç Turnuvası'nda 4 farklı kategoride dereceye giren sporcular düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

2021 yılını Şehitkamil'de satranç yılı ilan eden ve 'Hamleni Yap' projesi kapsamında bugüne kadar on binlerce öğrenciye satranç eğitim seti araman eden Şehitkamil Belediyesi, branşa özgü gerçekleştirilen organizasyonlarla satranç severleri bir araya getirmeyi sürdürüyor.

Şehitkamil Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Online Satranç Turnuvası, 8 yaş, 10 yaş, 12 yaş ve açık yaş kategorilerinde 113 lisanslı sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Dereceye giren 12 sporcunun İbrahimli Spor Merkezinde düzenlenen törenle ödüllendirildiği programda; Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Nurettin Özyürek, Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Serkan Yüksek, şampiyon satranç oyuncularını yalnız bırakmadı.

"Satranç yılına yakışıyor"

Online Satranç Turnuvası ödül töreni sonrasında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Serkan Yüksek, satranç branşında gerçekleştirilen etkinliklerin satranç yılına yakıştığını söyledi. İl Temsilcisi Yüksek, "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Online Satranç Turnuvası'na katılan ve dereceye girmeye hak kazanan tüm sporcularımızı kutluyorum. Şehitkamil Belediyemiz tarafından satranç branşında gerçekleştirilen etkinlikler ve programlar satranç yılına oldukça yakışıyor. Düzenlenen online turnuvalar pandemi döneminde sporcularımızın müsabık faaliyetlere devamını sağlıyor. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Satrançta başarılı hamleler ödüllendirildi
Satrançta başarılı hamleler ödüllendirildi
Satrançta başarılı hamleler ödüllendirildi
Satrançta başarılı hamleler ödüllendirildi
Satrançta başarılı hamleler ödüllendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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