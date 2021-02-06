Satrançta antrenörlük temel eğitimi çevrim içi düzenlenecek

Türkiye Satranç Federasyonu, antrenörlük temel eğitimlerinin çevrim içi düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, antrenörlerin ve antrenör adaylarının katılabileceği eğitimler, Anadolu Üniversitesi iş birliğinde çevrim içi gerçekleştirilecek.

Başvurular, 14 Şubat Pazar gününe kadar "e-Devlet" üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er