Satrançta antrenör gelişim seminerlerine çevrim içi devam edilecek Türkiye Satranç Federasyonu, 1'inci ve 2'nci Kademe Antrenör Gelişim Semineri'nin beşincisinin de çevrim içi düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Satranç Federasyonu, 1'inci ve 2'nci Kademe Antrenör Gelişim Semineri'nin beşincisinin de çevrim içi düzenleneceğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen antrenör gelişim seminerlerinin beşincisi de çevrim içi gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yetkilendirilecek eğitim kurumunun gerçekleştireceği beş aşamalı çevrim içi eğitime 100 kursiyer katılabilecek. Seminer kayıt işlemleri, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı/spor bilgi sistemine erişilerek gerçekleştirilecek. Ön kayıt başvuruları, 8 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Kaynak: AA