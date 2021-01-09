Satrançta Antrenör Eğitim Semineri, 16-17 Ocak tarihlerinde çevrim içi düzenlenecek

Türkiye Satranç Federasyonu, antrenörlere yönelik eğitim seminerinin 16-17 Ocak tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, satranç branşı uygulama derslerinde eğitmen olarak görev alacak antrenörlerin katılacağı seminer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler doğrultusunda çevrim içi gerçekleştirilecek.

Seminere, 2. kademe ve üstü antrenörler, 14 Ocak Perşembe gününe kadar başvuru yapabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er