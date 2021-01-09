Satrançta Antrenör Eğitim Semineri, 16-17 Ocak tarihlerinde çevrim içi düzenlenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Satrançta Antrenör Eğitim Semineri, 16-17 Ocak tarihlerinde çevrim içi düzenlenecek

09.01.2021 17:25 | Son Güncelleme: 09.01.2021 17:28
Satrançta Antrenör Eğitim Semineri, 16-17 Ocak tarihlerinde çevrim içi düzenlenecek

Türkiye Satranç Federasyonu, antrenörlere yönelik eğitim seminerinin 16-17 Ocak tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Satranç Federasyonu, antrenörlere yönelik eğitim seminerinin 16-17 Ocak tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, satranç branşı uygulama derslerinde eğitmen olarak görev alacak antrenörlerin katılacağı seminer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler doğrultusunda çevrim içi gerçekleştirilecek.

Seminere, 2. kademe ve üstü antrenörler, 14 Ocak Perşembe gününe kadar başvuru yapabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlker Başbuğ Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Kanye West İrem Derici Oğuzhan Koç Eser Yenenler
Spor Can Bartu Ozan Tufan Fatih Terim Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Erkek Kocaeli Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Satrançta Antrenör Eğitim Semineri, 16-17 Ocak tarihlerinde çevrim içi düzenlenecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 17:30:40. #1.15#
title