Satrançta Antalya ilçe temsilcileri çevrim içi toplantı düzenledi
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Antalya ilçe temsilcileri, çevrim içi düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
23.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:52
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Antalya ilçe temsilcileri, çevrim içi düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
Federasyondan yapılan açıklamada, video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıya, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İmamoğlu, Temsilcilikler Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Eroğlu, Antalya İl Temsilcisi Osman Akdoğan, asbaşkan Halil Hilmi Darı'nın katıldığı ifade edildi.
Toplantıda Antalya'da satranç sporunun gelişimine ilişkin görüşmelerde bulunulduğu aktarıldı.
Kaynak: AA