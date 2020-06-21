Satrançta Ankara ilçe temsilcileri on-line toplantı düzenledi
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Ankara ilçe temsilcileri, on-line düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
21.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:49
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Ankara ilçe temsilcileri, on-line düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
Federasyondan yapılan açıklamada, video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıya, TSF Temsilcilikler Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Eroğlu, Ankara İl Temsilcisi Engin Güleç, asbaşkanlar Halil Hilmi Darı ve Nilüfer Çınar Çorlulu'nun katıldığı ifade edildi.
Toplantıda Ankara'da satranç sporunun gelişimine ilişkin görüşmelerde bulunulduğu aktarıldı.
Kaynak: AA