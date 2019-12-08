Satrançta 4 kıtanın kalbi Türkiye'de atacak

08.12.2019 13:15 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:20

Türkiye, çok özel bir satranç turnuvasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından ilk defa düzenlenecek olan 'FIDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupası', 8-14 Aralık tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek.



Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un desteği ile düzenlenecek kupada, Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika olmak üzere 4 kıtadan gelen görme, işitme ve fiziksel engelli satranç sporcularını oluşturduğu karma takımlar yarışacak.



2020 yılında gerçekleşecek olan '1. Dünya Satranç Paralimpik Şampiyonası' öncesinde yapılacak ilk satranç turnuvası özelliği ile dikkat çeken kupanın, azim ve mücadeleleri ile büyük başarılara imza atan ülke sporcularının güzel hamlelerine sahne olması bekleniyor.



Şampiyonada, 4 kıtadan 24 ülkenin sporcularının oluşturacağı takımlar mücadele edecek. Türkiye, Rusya, Almanya, Hindistan, Kazakistan, Venezuela, Polonya, Zambiya gibi dünyanın farklı ülkelerinden gelen 6 sporcudan oluşacak satranç takımı karma grubunda en az bir kadın sporcu yer alacak.



Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika Kıtası takımlarının yanı sıra ev sahibi Türkiye'den 3, sponsor ülke Rusya'dan 3 olmak üzere 6 sporcudan oluşacak 'Rusya-Türkiye Takımı', Türk-Rus dostluğunu satranç masasına taşıyacak.



"4 kıtanın sporcuları barış ve dostluk için hamle yapacak"



Türkiye'nin yine çok önemli bir uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapacağını söyleyen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Engelli Satranç Olimpiyatları öncesinde gerçekleştirilmesi açısından da önem taşıyan kupaya ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Bu kupanın 4 kıtanın dostluğunu da simgelediğini vurgulayan Tulay, "İlk defa düzenlenecek çok özel bir kupa heyecanı Türkiye'de, başkent Ankara'da yaşanacak. Dünya satranç otoritelerinin ilgiyle takip edeceği yeni bir şampiyonaya ev sahipliği yapıyoruz. FIDE'nin, Türkiye'nin organizasyon başarısını takdir ederek böylesine heyecan verici, engelleri hamleleriyle mat etmiş sporcuların yarışacağı bu özel kupayı ülkemizde düzenlemeye karar vermiş olmasından dolayı çok heyecanlıyız. Bu kupanın başka bir özelliği daha var ki bu çok önemli. Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika olmak üzere 4 kıtadan gelecek özel sporcular, sporun birleştirici gücünü güzel müsabakayla yansıtacaklar. Ankara'da hamleler hem kazanmak için hem de dostluk, kardeşlik ve barış için atılacak. Türkiye'yi temsilen doğuştan SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastası, engelleri satrançla tanıştıktan sonra hızla aşan çok değerli Handenur Şahin gibi örnek sporcularımızın da yarışacağı, engelli Türk satranç hakemlerimizin de yer alacağı bu müthiş heyecanın, bu çok özel yarışın tüm dünyada ilgiyle takip edileceğine inanıyorum. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, takımlara başarılar diliyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA