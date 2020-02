Satrancın usta kadınları şampiyonluk mücadelesi verecek

27.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:56

Satrancın usta kadınlarının mücadele edeceği "Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası" için geri sayım başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından, 1-8 Mart tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan "2020 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası"na ülkenin dört bir yanından 60'ın üzerinde kadın satranç sporcusu katılacak. Arzum Küçük Ev Aletleri A.Ş.'nin sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan şampiyonada, 2018 Türkiye Kadınlar Şampiyonu Uluslararası Usta (IM) Ekaterina Atalik, 2018 Türkiye Kadınlar Şampiyonası üçüncüsü Handenur Şahin gibi tecrübeli isimlerin yanında, 2020 küçükler yaş grubunda Türkiye Birincisi Kadın Usta Adayı (WCM) Gülenay Aydın, Defne Sade gibi genç yetenekler de yer alacak.

GÜLKIZ TULAY: ŞAMPİYONANIN MARKA DEĞERİ HER GEÇEN YIL ARTIYORArzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nın marka değerinin her geçen yıl daha da arttığının altını çizen TSF Başkanı Gülkız Tulay, "Satranç Federasyonu'nun ilk kadın başkanıyım. Kadınların satrançta, sporda daha çok yer alması için ilk görev aldığım günden beri mücadele ediyorum. Satrancın hayatları nasıl şekillendirdiğine, güzelleştirdiğine şahit oluyorum. Dünyada, Avrupa'da yüzümüzü güldüren, ülkemize madalyalar, kupalar kazandıran başarılı kadın sporcularımız var. Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda altyapıdan yetişen, geleceğin yıldız kadın sporcularımızı da ağırlayacağız. Onların mücadelesi beni ayrı bir heyecanlandırıyor diyebilirim. Kadınların yaptığı her iş, hep farklı ve heyecan dolu gerçekten. Kadın sporcu sayısını artırmak için sayısız güzel çalışmaya imza atıyoruz. Kadınlarda 2012 yılında 47 bin 340 lisanslı sporcu sayısını, 2020 yılı itibari ile 320 bin 865'e ulaştırdık. 12 yıldır iş birliğimizi yürüttüğümüz Arzum markasının da bu başarıya katkısı elbette ki çok büyük. Kendilerine spora ve satranca verdiği destekten ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Arzum CEO'su Mete Zadil ise "12 yıldır ara vermeden üstlendiğimiz Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası sponsorluğumuzla 'Satrançta da kadınların yanında Arzum var' diyoruz. Her alanda olduğu gibi bu alanda da kadınların zekasına, çevikliğine güveniyoruz. Arzum olarak, satranç alanındaki potansiyelin her geçen yıl artması bizi de heyecanlandırıyor. Bu yıl da oldukça yetenekli sporcularımız şampiyonluk mücadelesi verecek" dedi.

Kaynak: DHA