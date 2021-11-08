Satrancın şampiyonları ödüllerini Başkan Aydıner'in elinden aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Satrancın şampiyonları ödüllerini Başkan Aydıner'in elinden aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Satrancın şampiyonları ödüllerini Başkan Aydıner'in elinden aldı

Bayrampaşa Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı Satranç Turnuvası düzenledi.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Bayrampaşa Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı Satranç Turnuvası düzenledi. Turnuvada dereceye giren sporcular ödüllerini Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in elinden aldı.

Bayrampaşa Belediyesi'nin 6-7 Kasım tarihlerinde Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği ile birlikte düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı Satranç Turnuvası sona erdi. A, B ve 12 yaş altı olmak üzere toplam 3 kategoride, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve 6 turda tamamlanan turnuvada dereceye giren sporcular, ödüllerini Başkan Atila Aydıner'in elinden aldı.

Satrancın zihni geliştiren önemli bir zeka sporu olduğunu vurgulayan Başkan Aydıner, "Çocuklarımız ve gençlerimiz arasında satranç turnuvaları düzenlemeye ve başarılı olan yavrularımızı ödüllendirmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Satrancın şampiyonları ödüllerini Başkan Aydıner'in elinden aldı

Satrancın şampiyonları ödüllerini Başkan Aydıner'in elinden aldı

Satrancın şampiyonları ödüllerini Başkan Aydıner'in elinden aldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Test sürüşleri başladı! Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattı, 2022'nin ilk çeyreğinde hizmete girecek

Test sürüşleri başladı! Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattı, 2022'nin ilk çeyreğinde hizmete girecek

 İstanbul'da sis trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 45'i gördü

İstanbul'da sis trafiği vurdu, yoğunluk yüzde 45'i gördü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title