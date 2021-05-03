Satrancın 'online' şampiyonları
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Satrancın 'online' şampiyonları

Satrancın 'online' şampiyonları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Geleneksel 12. Satranç Turnuvası sona erdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Geleneksel 12. Satranç Turnuvası sona erdi. 7-12 yaş grubu 2 bine yakın öğrencinin mücadele ettiği satranç turnuvasının şampiyonları belli oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antalya Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen 12. Geleneksel Antalya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası sona erdi. Her yıl Cam Piramit Kongre Merkezi'nde 23 Nisan'da gerçekleşen turnuva bu yıl pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. 7-12 yaş grubu 2 bine yakın öğrencinin mücadele ettiği satranç turnuvası 12 kategoride yapıldı. Çevrimiçi olarak gerçekleşen turnuvanın kapanış günü canlı olarak yayınlandı. Milli Antrenör FIDE Eğitmeni Murat Yelligedik ve Çağatay Burcu da canlı maç anlatımıyla turnuvanın kapanış gecesine renk kattı.

"2 bine yakın öğrenci katıldı"

Çevrimiçi düzenlenen kapanış etkinliğine katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, " Muhittin Böcek, yaşadığımız pandemi dönemine rağmen satranç turnuvasının online gerçekleştirilmesini istedi. 2 bine yakın öğrencimizin zeka gelişiminde önemli katkıda bulunan spora katılması bizi çok mutlu etti. 12 farklı kategoride yarışan sporcularımıza, bisiklet, tablet, akıllı saat, kupa ve madalya gibi hediyelerimiz olacak. Gelecek sene aynı coşkuyla 23 Nisan'da Cam Piramit bölgesinde yoğun katılımla etkinliklerimizi gerçekleştirme fırsatı bulacağımıza inanıyorum" dedi.

"Şampiyonlar"

Çevrim içi gerçekleşen turnuva sonunda 7 yaş genel kategorisinde Arın Naycı, 7 yaş kızlar kategorisinde Aysima Çevik birinciliği kazandı. 8 yaş genel kategorisinde Ali Emre Şen, 8 yaş kızlar kategorisinde ise Berenay Erbaş birinciliği elde etti. 9 yaş genel de Mehmet Alp Soysal, kızlarda Zeren Demiral, 10 yaş genel de Mehmet Berat Coşkun, kızlarda Öykü Pehlivan birinci sırada yer aldı. 11 yaş genelde Can Şimşek, 11 yaş kızlarda Miraç Nur Şahin, 12 yaş genelde Kadir Çiçek şampiyonluğa uzanan isimler oldu. - ANTALYA

Satrancın 'online' şampiyonları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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