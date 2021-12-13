Satranç tutkunlarının madalya sevinci - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Satranç tutkunlarının madalya sevinci

Satranç tutkunlarının madalya sevinci
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Osmangazi Belediyesi'nin Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlediği Türkiye Kupası Bursa İl Birinciliği Müsabakaları'nda kazananlar belli oldu.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi'nin Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlediği Türkiye Kupası Bursa İl Birinciliği Müsabakaları'nda kazananlar belli oldu.

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ev sahipliğinde Sukaypark Tesisleri'nde düzenlenen Türkiye Kupası Bursa İl Birinciliği Müsabakaları'nın finallerine, ön elemelerde başarı elde eden toplam 30 sporcu katıldı. 6 gün boyunca kıyasıya mücadelelerin yaşandığı turnuvada satranç tutkunları büyük heyecan yaşadı. Puan ve averaja göre belirlenen müsabaka sonunda İlkay Koç birincilik, Hasan Atış ikincilik, Boran Muammer Sakarya ise üçüncülük madalyasının sahibi oldu.

Sporculara kupa ve madalyalarını takdim eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Kır, "Bizler, Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği ile birçok etkinlik gerçekleştirdik. Bu yıl da güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Oldukça heyecan verici karşılaşmalar oynandı. Katılan herkesi yürekten tebrik ediyorum. Burada başarı elde eden sporcularımız, ocak ayında düzenlenecek Türkiye Finalleri'nde ter dökecek" dedi. - BURSA

Satranç tutkunlarının madalya sevinci

Maçı başlatmayan köpek renkli anlar yaşattı! Sahadan çıkmamak için her türlü şirinliği yaptı

Maçı başlatmayan köpek renkli anlar yaşattı! Sahadan çıkmamak için her türlü şirinliği yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title