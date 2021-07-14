Satranç tutkunları hamlelerini şehitler için yaptı
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Satranç tutkunları hamlelerini şehitler için yaptı

Satranç tutkunları hamlelerini şehitler için yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramankazan Belediyesi'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Türkiye Satranç Turnuvası, yurdun dört bir yanından gelen satranç tutkunlarının kıyasıya rekabetine sahne oldu.

Kahramankazan Belediyesi'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Türkiye Satranç Turnuvası, yurdun dört bir yanından gelen satranç tutkunlarının kıyasıya rekabetine sahne oldu.

Terör örgütü FETÖ'nün darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen Kahramankazan'da, hain darbe girişiminin engellenmesinin 5'inci yıl dönümünde gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Düzenlenen Türkiye Satranç Turnuvası'nda farklı illerden gelen satranç tutkunları hamlelerini şehitler için yaparken, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Darbeci hainler 15 Temmuz gecesi 'şah' dedi, ancak aziz milletimiz onları mat etti" dedi.

Kahramankazan Belediyesinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin 5'inci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler sürüyor. Etkinlikler kapsamında Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle Türkiye Satranç Turnuvası düzenlendi. Turnuvanın açılışına Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe protokolü, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı. Salı Pazarı alanında düzenlenen turnuvaya Ankara ve il dışından çok sayıda satranç tutkunu katıldı. Başkan Oğuz burada satranççılarla tek tek ilgilenerek, sohbet etti. Her yaştan sporcunun katıldığı turnuvanın açılış hamlesini Başkan Oğuz yaptı. Turnuvanın başlamasının ardından, satranççılar hamlelerini şehitler anısına yaptı.

Aziz milletimiz darbecileri mat etti

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, satranç turnuvasının açılışında, hain darbe girişiminin engellenmesinin sembol ilçesi haline gelen Kahramankazan'da satranç sporcularını ve ailelerini ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, "Darbeci hainler 15 Temmuz gecesi 'şah' dedi, ancak aziz milletimiz onları mat etti. Sizlerden hamlelerinizi yaparken şehitlerimizi yad etmenizi istiyorum. Hepinize başarılar diliyorum" dedi. - ANKARA

Satranç tutkunları hamlelerini şehitler için yaptı
Satranç tutkunları hamlelerini şehitler için yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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