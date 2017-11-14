Satranç Turnuvasının Kazananları Belli Oldu

Kırıkkale'de düzenlenen satranç turnuvasında başarı elde eden sporculara ödülleri teslim edildi.



Kırıkkale İl Satranç Temsilciliğinin tarafından düzenlenen 'Küçükler ve Yıldızlar Satranç İl Birinciliği Turnuvası' 17 Ağustos Spor Salonunda yapıldı. 250 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen satranç il birinciliği müsabakaların da rekabet ve heyecan üst seviyedeydi.



Ödül töreninde açıklamalarda bulunan Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ümit Uçankuş, "Müsabakaların düzenlenmesinde emeği geçen başta Masa Tenisi İl Temsilciliğimize, hakem arkadaşlarımıza, antrenörlerimize, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeli ile müsabakalara katılan sporcularımıza teşekkür ediyorum. Yapılan müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcularımız Türkiye Şampiyonasına katılacak ve ilimizi temsil edecek. Türkiye şampiyonasına katılacak sporculara başarılar dilerim" dedi. - KIRIKKALE