Satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu
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Satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

Satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa'nın kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla '8 Eylül Satranç Turnuvası' düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa'nın kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla '8 Eylül Satranç Turnuvası' düzenledi. Turnuvada dereceye giren yarışmacılara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa'nın kurtuluşu münasebetiyle satranç turnuvası düzenledi. 8 yaş altı, 10 yaş aldı ve açık olmak üzere 3 kategoride yapılan yarışmada dereceye giren yarışmacılara düzenlenen törenle madalyaları ve hediyeleri takdim edildi. Ödül törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hüsnü Uz ve Türkiye Satranç Federasyonu Manisa temsilcileri ile yarışmacıların aileleri katıldı.

8 yaş altı, 10 yaş altı ve açık kategorilerinde yapılan yarışmada dereceye giren yarışmacılara madalya ve ödülleri Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan tarafından verildi. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar madalya kazanırken, dereceye giren yarışmacılar ise ayrıca ödüllerini aldı. - MANİSA

Satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu
Satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu
Satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu
Satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu
Satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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