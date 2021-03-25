Satranç Turnuvasında il birincisi Sarıkamış'tan oldu
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Satranç Turnuvasında il birincisi Sarıkamış'tan oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Satranç Turnuvasında il birincisi Sarıkamış'tan oldu

Kars Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, satranç turnuvasında birinci olan 6.sınıf öğrencisi Emir Topçu'yu makamında ağırladı.

Kars Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, satranç turnuvasında birinci olan 6.sınıf öğrencisi Emir Topçu'yu makamında ağırladı.

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen "18 Mart Çanakkale Zafer Anısına" satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvada Sarıkamış Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Emir Topçu ortaokul kategorisinde il birincisi oldu.

Turnuvaya ilkokul kategorisinde 164, ortaokul kategorisinde 94, lise kategorisinde 78 olmak üzere toplam 336 öğrenci katıldı.

Yarışlardan dönen öğrencileri Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok makamında misafir ederek çeşitli hediyeler verdi.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Kızılok, emeği geçenlere teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Müdür Kızılok'a Şube Müdürü Fahri Dursun ve Hakan Şahin eşlik etti. - KARS

Satranç Turnuvasında il birincisi Sarıkamış'tan oldu
Satranç Turnuvasında il birincisi Sarıkamış'tan oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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