Satranç Turnuvasında 9 Madalya Birden Kazandılar

Samsun Karadeniz İlkokulu, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı "Satrançla Büyüyorum Projesi" kapsamında düzenlenen turnuvada 9 madalya birden kazandı.



Samsun Mustafa Dağıstanlı Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen ve 151 öğrencinin katıldığı Samsun Satranç 9 Yaş İl Birinciliği'nde Samsun Karadeniz İlkokulu öğrencileri 20 madalyadan 9'unu almayı başardı. Madalyalardan 6'sını kız, 3'ünü ise erkek öğrenciler aldı.



Satranç turnuvasında okullarının büyük başarı elde ettiğini dile getiren Karadeniz İkokulu Müdürü Ali Fuat Türkyılmaz, "Bu projenin amacı; öğrencilerimizin hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini artıran, kişiliklerinin olumlu gelişmesine fayda sağlayan, dikkat dağınıklığının oluşmasını önleyen, özgüven duygusunu aşılayan, bir problemin farklı çözüm yollarını bulup en doğrusunu tahmin edebilme yeteneğini geliştiren, sosyal yönlerini geliştirip yeni arkadaşlıklar kurmasını sağlayan, kazanmanın verdiği sevinci de kaybetmenin verdiği üzüntüyü de yaşayarak hayatta kazanmak kadar kaybetmenin de doğal olduğunu kavramalarını sağlayan satranç sporunu sevdirmektir. Okulumuzun öğretmeni Mustafa Ateş'in ciddi çalışmaları, öğrencilerimizin gayretleri aldığımız madalyalarla sonuç vermeye başladı. Daha öncede katıldığımız bütün turnuvalarda madalyalar ve ödüller aldık. Ancak ilk defa bir turnuvada dokuz madalya birden alarak zannediyorum rekor kırdık" dedi. - SAMSUN