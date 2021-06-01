Satranç turnuvası sona erdi
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Satranç turnuvası sona erdi

Satranç turnuvası sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi, Yaygın Eğitim Haftası etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası gerçekleştirildi.

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi, Yaygın Eğitim Haftası etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası gerçekleştirildi.

Pandemi tedbirlerine uygun olarak iki kategoride düzenlenen turnuvaya 24 yarışmacı katıldı. Turnuva sonucunda dereceye giren yarışmacılara düzenlenen törenle madalyaları verildi. Turnuvada büyükler kategorisinde Enes Kayra Filiz 1., Muhammet Enes Güven 2. ve Esat Berk Tuzsuz ise 3. oldu. Küçükler kategorisinde ise Emir Dinç 1., Ruzgar İçöz 2. ve Furkan Erol 3. oldu. Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda dereceye giren yarışmacılara madalya ve ödülleri verildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam, turnuvaya katılan tüm katılımcılara teşekkür ederek dereceye giren yarışmacıları kutladı. Turnuvanın hazırlanmasında büyük emeği geçen satranç öğretmenleri Aylin İbiş ve Zafer Dinç'e teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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