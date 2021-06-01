Satranç turnuvası sona erdi

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Satranç, Meslek Liselilerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında düzenlenen satranç turnuvası sona erdi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Satranç, Meslek Liselilerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında düzenlenen satranç turnuvası sona erdi.

Batı Antalya Bölgesinden 11 Okul temsilcisi 32 öğrencinin katıldığı turnuva Kumluca Uygulama Oteli Bahçesinde yapıldı. Bir gün süren yarışmalar sonucunda 5 puan alan Kumluca Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Murat Kızıltepe birinci oldu. Yarışmada 4 puan alan Kumluca Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Eren Küçükbozbaş ikinci, yine 4 puan alan Kumluca Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden İbrahim Yahya Tanır'da üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere aileleriyle birlikte 3 gün tatil yapma ödülü verildi. Yarışmanın 4 ve 5'incisi olan öğrencilere de bluetooth kulaklık hediye edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı