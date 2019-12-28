Satranç Turnuvası düzenlendi
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Satranç Turnuvası düzenlendi

Malatya İnönü Üniversitesi'nde, "Üniversite Geneli Satranç Turnuvası" düzenlendi.

28.12.2019 14:53 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:58
Satranç Turnuvası düzenlendi

'nde, "Üniversite Geneli Satranç Turnuvası" düzenlendi.


İnönü Üniversitesi Satranç Topluluğu tarafından 52 yarışmacının katıldığı "Üniversite Geneli Satranç Turnuvası" nda Alican Alkaş birinci oldu.


"Üniversite Geneli Satranç Turnuvası" nda ikinci Halil İbrahim Kalkan ve Emrullah Cankurt üçüncü oldu.


Yarışmada dereceye giren sporculara madalyaları ve ödülleri, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat ve Sağlık Kültür ve Daire Başkanı Ömer Çelik'in katılımlarıyla takdim edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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