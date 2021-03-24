Satranç turnuvası başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Satranç turnuvası başlıyor

24.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:40
Satranç turnuvası başlıyor

Okul spor faaliyetleri 2020-2021 yılı online satranç turnuvası başlıyor.

Okul spor faaliyetleri 2020-2021 yılı online satranç turnuvası başlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri programında yer alan Minikler (A-B), Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Satranç İl Birinciliği Kız ve Genel Kategorilerinde 11 Nisan 2021 tarihinde Online olarak yapılacağı açıklandı.

İl Seçmeleri için Online başvuruların 9 Nisan Cuma saat 17: 00' a kadar yapılması gerektiği duyuruldu.

Turnuvaya kayıt yaptırmak isteyenlerin http://www.kayseri.tsf.org.tr/ https://okuldasatranc.tsf.org.tr/turnuva_kayit_okulspor... adresinden kayıt yaptırabilecekleri bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Aleyna Tilki Merve Dizdar Rasim Öztekin
Spor Gökhan Gönül Burak Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Satranç turnuvası başlıyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 12:41:15. #1.15#
title