Satranç Turnuvaları Finalleri Yapıldı

Türkiye'de KYK il müdürlüklerine bağlı tüm yurtlarda gerçekleştirilen turnuvalarda Erzincan KYK satranç turnuvası çekişmeli müsabakalarla sona erdi.

Yurtlar arası Satranç turnuvasında KYK Erzincan İl Müdürlüğü'ne bağlı tüm yurtlardan 33 öğrencinin katıldığı müsabakalar Erzincan Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Satranç İl Temsilcisi Murat Burak San'ın koordinatörlüğünde yapılan müsabakalara katılan 18 erkek 15 kızın değişik stratejilerle rakiplerini alt etme çabasıyla geçen turnuvanın sonunda erkeklerde Abdurahim Reyhan Yurdundan Arslan Vayvaylı, kızlarda ise Erzincan Yurdundan Rahat Yoldaşowa birinci oldular.

Afyonda gerçekleştirilecek Satranç Türkiye Şampiyonasında Erzincan KYK İl Müdürlüğü'nü temsil edecek olan Vayvaylı ve Yoldaşowa heyecanlı oldukları dile getirdiler. Erkeklerde birinci olan Arslan Vayvaylı, oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalardan büyük bir keyif aldığını, Erzincan'ı en iyi şekilde temsil etmek istediğini dile getirdi. Kızlarda birinci olan Rahat Yoldaşowa, "Geçen yıl da birinci olmuştum. Bu yıl Türkiye derecesi yapmak istiyorum. Bize bu imkanı sunan yurt müdürlüğümüze ve il müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Satranç İl Temsilcisi M. Burak San, "KYK ve Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği satranç Turnuvasına 33 yarışmacı katıldı. KYK yurtlarında kalan bütün sporcular kendi aralarında yaptıkları müsabakalarla ilk üç belirlendi. Bu öğrencilerden otuz üç tanesi bugün burada yarıştılar. İnşallah birinciler Afyon'da yapılacak yarışmada ilimizi başarıyla temsil edecekler" dedi.

KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, "33 öğrencimizin katıldığı satranç yarışmalarında erkeklerde ve kızlarda birinci olan öğrenciler Afyon'da yapılacak yarışmalarda KYK Erzincan İl Müdürlüğü'nü temsil edecekler. Onların ilimizi başarıyla temsil edeceklerine olan inancımı belirtirken, emekleri ve çabaları için de ayrıca tebrik ediyorum. Bize turnuva boyunca destek olan Satranç İl Temsilci sayın Murat Burak San'a ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü'müze ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'müze teşekkür ediyorum" dedi. - ERZİNCAN