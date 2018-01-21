Satranç: Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası

Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Beldibi Mahallesi'nde bir otelde düzenlenen şampiyonaya, 2 bin 800'ün üzerinde sporcu katılıyor.

İsviçre sistemine göre ve eleme usulüne göre oynanan müsabakalarda sporcular, dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

Şampiyonanın açılışında gazetecilere açıklama yapan TSF Başkanı Gülkız Tulay, organizasyona 81 ilden sporcuların katıldığını söyledi. Şampiyonanın, Türkiye'nin en büyük satranç organizasyonu olduğunu ifade eden Tulay, karne alan öğrencilerin bugün satranç için bir araya geldiğini belirtti.

Tulay, organizasyona yaklaşık 7 bin kişinin geldiğine değinerek, "Federasyondaki lisanslı sporcu sayımızla gurur duyuyoruz. 800 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var. Bu gurur sayesinde büyük bir satranç şölenine imza atıyoruz." dedi.

Satrançta Türkiye'nin dünyadaki konumu hakkında da konuşan Tulay, "Türkiye'nin dünya satrancındaki yeri gittikçe büyüyor. Zaten altyapıda çok iyiyiz. Milli takım seviyesinde de çok iyi durumdayız. Geçen sene Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan satranç olimpiyatlarında altıncı olduk. Hemen arkasından Rusya'da yapılan dünya takımlar turnuvasında dünya beşinciliğini elde ettik. Artık dünyada biz de söz sahibiyiz." ifadelerini kullandı.

Şampiyona 26 Ocak Cuma günü sona erecek.