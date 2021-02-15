Satranç sporcularının dijital kampı sona erdi
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Satranç sporcularının dijital kampı sona erdi

15.02.2021 10:19 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:22
Satranç sporcularının dijital kampı sona erdi

Türkiye Satranç Federasyonunun organize ettiği dijital kamp, 2 bin 500 sporcunun katılımıyla sona erdi.

Türkiye Satranç Federasyonunun organize ettiği dijital kamp, 2 bin 500 sporcunun katılımıyla sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Her yıl sömestir tatilinde 7'den 70'e tüm satranç ailemizin buluştuğu yaş gruplarında, salgın nedeniyle bu sene bir araya gelemesek de hasret giderdiğimiz dolu dolu 9 güne imza attık." denildi.

70 antrenör gözetiminde 7-18 yaş aralığındaki sporcuların özel eğitim aldığı kampta, salgın nedeniyle kapalı alanlarda kalan çocukların fiziksel gelişimine destek olmak için sabah egzersizlerinin yanı sıra çeşitli etkinliklerin de yapıldığı belirtildi.

Ayrıca, 'Kale gibi gelecek' ve 'Sevgi evleri' projeleriyle satrançla tanışan devlet koruması altındaki çocuklar ve şehit çocukları da kampa katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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