Satranç şampiyonları ödüllendirildi
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Satranç şampiyonları ödüllendirildi

Satranç şampiyonları ödüllendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizli'de spor faaliyetleri arasında en çok ilgi duyulan branşlardan biriside satranç olurken, korona virüs nedeniyle internet üzerinden düzenlenen turnuvalarda dereceye girenler açıklandı.

Denizli'de spor faaliyetleri arasında en çok ilgi duyulan branşlardan biriside satranç olurken, korona virüs nedeniyle internet üzerinden düzenlenen turnuvalarda dereceye girenler açıklandı. Satranç Turnuvalarının kazananları ödül töreninde bir araya gelerek mutluluklarını paylaştılar.

Denizli'de en çok ilgi duyulan spor branşlarından biri olan satrançta, pandemi döneminde yarışmalar online gerçekleşti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Okul Sporları yarışmalarında gerçekleşen online olarak Satranç Turnuvalarının kazananları ödül töreninde buluştu. Pamukkale İlçe Spor Müdürlüğü Kınıklı Spor Kompleksinde düzenlenen törende ödül alan sporcuların mutluluğu görülmeye değerdi. Online Satranç Turnuvaları ödül törenine katılan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu; "Satranç branşına olan ilgi ve katılımın bu kadar yüksek olmasının Denizli adına bizleri oldukça sevindirdi. GSB Spor Okulları ile tüm branşlarda yıl boyunca çocukları spora teşvik edeceğiz. Yarışmalarda dereceye giren sporcuları, kulüpleri ve onları destekleyen ailelere teşekkür ederiz" dedi. - DENİZLİ

Satranç şampiyonları ödüllendirildi
Satranç şampiyonları ödüllendirildi
Satranç şampiyonları ödüllendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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