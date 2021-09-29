SATRANÇ MEYDANA ÇIKIYOR
SATRANÇ MEYDANA ÇIKIYOROluşturulma Tarihi : 29. 09. 2021 Haberler İşte Bağcılar'ın Okuduğu Kitaplar Robotik Kodlama Kursu Bağcılar Kariyer Merkezi'nden Kadın İstihdamına Destek Bağcılar'da Rap Gecesi Engellilerin TEKNOFEST 2021 Heyecanı Bağcılar'da Kazak Rüzgarı Esti Lokman Çağırıcı Esnafı...
BAĞCILAR, İSTANBUL (Habermetre) - SATRANÇ MEYDANA ÇIKIYOR
Oluşturulma Tarihi : 29. 09. 2021 Haberler İşte Bağcılar'ın Okuduğu Kitaplar Robotik Kodlama Kursu Bağcılar Kariyer Merkezi'nden Kadın İstihdamına Destek Bağcılar'da Rap Gecesi Engellilerin TEKNOFEST 2021 Heyecanı Bağcılar'da Kazak Rüzgarı Esti Lokman Çağırıcı Esnafı Ziyaret Etti, Pahalılığın... Bağcılar'da Mustafa Öztürk Türk Kazak Kardeşlik Parkı Açıldı Bağcılar Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine eğitim... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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