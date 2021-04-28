Satranç Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri, çevrim içi toplantı düzenledi

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetlerinin imzaladığı, satrancın gelişimini destekleyen iş birliği protokolünün, ilk çevrim içi toplantısı yapıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetlerinin imzaladığı, satrancın gelişimini destekleyen iş birliği protokolünün, ilk çevrim içi toplantısı yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan gençlik merkezleri ve kamplarında, satranç sporunun tanıtılması, sevdirilmesi, gençlerin zihinsel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine ilişkin iki kurum arasında imzalanan protokol kapsamındaki çalışmalara yönelik toplantı düzenlendi.

TSF Başkanı Gülkız Tulay ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu'nun başkanlığında gerçekleşen toplantıda il temsilcileri ile il müdürleri yer aldı.

Gündem maddeleri üzerinde değerlendirmenin yapıldığı toplantıda, protokolde belirlenen içeriklerin hangi aşamada olduğu da ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er