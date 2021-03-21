Satranç Federasyonu Başkanı Tulay, Temsilcilikler Koordinasyon Kurulu ile çevrim içi görüştü

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Temsilcilikler Koordinasyon Kurulu ile çevrim içi toplantı yaptı.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Temsilcilikler Koordinasyon Kurulu ile çevrim içi toplantı yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre toplantıya, asbaşkan Halil Hilmi Darı, Temsilcilikler Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Eroğlu, kurul üyeleri ve Merkez Hakem Kurulu Koordinatörü Görkem Özdemir katıldı.

Toplantıda, düzenlenmesi planlanan turnuvalar, faaliyete geçirilmesi ön görülen projeler, il ve ilçe temsilciliklerinin yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er