Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay: Türkiye'ye genç büyükustalar kazandırmak için çalışıyoruz Pandemi sürecinde, geniş katılımlı dijital turnuvaları ve kampanyaları ile dikkat çeken Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), bir ilke daha imza atarak 216 genç sporcuyu dijital kampta buluşturdu.

Pandemi sürecinde, geniş katılımlı dijital turnuvaları ve kampanyaları ile dikkat çeken Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), bir ilke daha imza atarak 216 genç sporcuyu dijital kampta buluşturdu. Koranavirüs salgını nedeniyle dijital olarak gerçekleşen 'Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Milli Takım Havuzu Genel Kampı'nda geleceğin milli satranç takımlarını oluşturacak 7-18 yaş arasındaki altyapı sporcuları bir araya geldi.

Türkiye'nin her yerinden katılımla 7 Temmuz'da başlayan ve 1 hafta boyunca devam eden kampta 24 antrenör gençleri çalıştırdı. Satrancın başarılı büyükustaları da maç analizleri ile genç sporcuların heyecanını paylaştı. Microsoft Teams programı üzerinden başarı ile gerçekleştirilen dijital kampta sporculara ve ailelerine de seminerler verildi.

"GELECEĞİN ŞAMPİYONLARI GELİYOR""Satrançta son yıllarda başarılı olmamızın sırrı altyapıya yaptığımız yatırımdır" diyen TSF Başkanı Gülkız Tulay, pandeminin genç sporcuların performanslarını etkilememesi için dijital ortamda düzenledikleri milli takım kampının başarıyla tamamlandığını kaydetti.Sporun birleştirici ruhunu pandemi süresince pek çok turnuva, etkinlik ve faaliyetle her eve taşıdıklarını ifade eden Tulay, şunları söyledi: "Altyapımız bizim için çok önemli. Yeni şampiyonlar ve genç büyükustalar yetiştirmek için mücadele ediyoruz. Dijital kampımıza katılımdan, gösterilen ilgiden, altyapı sporcularımızın istek, hırs ve motivasyonlarından mutlu olduk. Çok iyi performans gösterdiler ve her gün saat 14.00'te derse hazırlıkla başladılar. Kamp; çalışma saatleri, dinlenme ve yemek araları ile sistematik olarak devam etti. Altyapı sporcularımızın gelecek için ne kadar azimli olduğunu ortaya çıkaran bu kampta, antrenörlerimizin performansı da çok başarılıydı. Bu kadar komplike bir kampı dijital platformda gerçekleştirmek çok zor bir işti. Başarıyla tamamlamaktan, satranç sporuna ara vermeden devam etmekten mutluyuz. Gelecek için umut doluyuz. Satranç aşkına tanıklık ettik. Zor süreçlerde bile bu spora bağlılıklarını sergileyen gençlerimiz yarına hazırlanıyor. Türkiye'ye gurur verecek genç büyükustalarımız geliyor. Türkiye'nin her yerinde sayısız evde ayrı bir heyecanla bu kampta buluşan genç sporcularımız kadar onlara evdeki kamp ortamını hazırlayan ailelerini de yürekten kutluyoruz. Ayrıca antrenörlerimize, eğitimcilerimize, seminerleriyle sürece destek veren uzmanlarımıza ve kampa emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."24 ANTRENÖR EĞİTİM VERDİDijital kampta, sporculara başantrenör Yakup Erturan koordinatörlüğünde toplam 24 antrenör eğitim verdi. Microsoft Teams uygulaması üzerinden yapılan kampta, Dr. Olcay Nalbant sporculara "Önce Sağlık" başlıklı, pandemi sürecinde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgileri içeren bir seminer verdi. Psikolog Aytaç Kendirci ise "Sporcu Psikolojisi" konulu semineriyle küçükler ve yıldızlarla bir araya geldi. Milli Takım Havuzu Genel Kampı'nda Uzman Psikolog Büşra Arığ da velilere yönelik olarak "Sporcu Ailesi Olmak" konulu bir sunum gerçekleştirdi. A Milli Takım sporcuları Büyük ustalar (GM) Dragan Solak ve Batuhan Daştan ise kampta 2 gün boyunca maç analizleri yaptı.BAŞANTRENÖR YAKUP ERTURAN: KAMPIN GERÇEKLEŞMESİ ÖNEMLİYDİSporcuların kampa büyük bir ilgi göstermesinden mutlu olduklarını belirten başantrenör Yakup Erturan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Geleceğimizin milli sporcularını bir araya getirdiğimiz kamp; seminerler, eğitimler ve dersler ile çok başarılı geçti. Pandemi sürecinde birbirlerinden ayrı kalan sporcularımızla dijital ortamda bile olsa buluşmak çok güzeldi. Sporcularımız satranca karşı aşklarını ve şevklerini kaybetmemiş. Bir an önce her şeyin normale dönmesini ve sahada olmayı arzuluyorlar. Biz de antrenörler olarak sporcularımızı çok özledik. Bundan sonraki süreçlerde salonlarda, eğitim alanlarında sporcularımızla bir araya gelmek istiyoruz. Federasyonumuzun bu dijital kampı da böylesine büyük bir katılımla gerçekleştirmesi, hem sporcular hem de bizim için çok önemliydi.""DİJİTAL SEMİNERİMİZ AKICI VE GÜZEL GEÇTİ"Sporcular kadar velilerin de pandemi sürecinden en az etkilenmesini hedefleyen TSF'nin dijital kampta veliler ile bir araya getirdiği Uzman Psikolog Büşra Ağır da şunları söyledi: "Ailelerimizle yaptığımız seminerimiz gayet güzel geçti. Kendi sporculuk sürecimde yaşadığım deneyimlerim ve psikolog olarak turnuvalarda bulunduğum süreçte gözlemlediğim konuların birleşimiyle bir sunum gerçekleştirdim. Sporcu aileleri için sağlıklı davranışlar ve tutumlar nelerdir, aileler doğru iletişimi nasıl kurabilir, bu konulara değindik. Yapılan hatalı davranış ve tutumlar nelerdir, bunları nasıl daha doğru şekilde sergileyebiliriz, bunları konuştuk. Dijital olarak gerçekleştirdiğimiz seminerimiz gayet akıcı ve güzel geçti. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık ve ailelerle güzel bir şekilde iletişim kurabildik.""FEDERASYONUMUZ SAYESİNDE HER ZAMAN BERABERİZ"Sporcular da dijital kampa katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerini bu kampta bir araya getiren Türkiye Satranç Federasyonu'na teşekkür etti.Milli sporcu adayı Duru Senel, "Arkadaşlarımız ile çok verimli bir kamp geçirdik. Bu kampta farklı yaş grupları ile maç yapma şansı yakaladım. Yan yana olamasak da Federasyonumuz sayesinde her zaman birlikteyiz" dedi.

Milli sporcu adayı Cemre Özdemir ise kamp sayesinde çok şey öğrendiklerini belirterek "Öğretmenlerimiz bilmediğimiz konularla ilgili dersler verdi ve bu sayede eksikliklerimizi giderdik. Arkadaşlarımız ile kendimizi geliştirmek için maçlar yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA