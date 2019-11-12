Satranç Akademisi'nden gurur verici başarı

12.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:55

Kartal Belediyesi'nin hayata geçirdiği önemli projelerden biri olan ve 1 ay önce Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Kartal Belediyesi Satranç Akademisi, daha şimdiden ardı ardına başarılara imza atıyor.



Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde 5-14 yaş aralığındaki çocuklara hizmet veren Satranç Akademisi'nin genç beyinleri, 2-3 Kasım 2019'da Plato AVM'de düzenlenen Küçükler İstanbul Sultanbeyli Grubu Satranç İl Birinciliği Turnuvası'nda önemli dereceler elde etti. 9 Yaş Kız Kategorisi'nde Ayşe Naz Koç 1.'lik, Alinda Belis Temel 3.'lük, 10 Yaş Kız Kategorisi'nde ise Tuğçe Türel 1.'lik derecesi elde ederek Satranç Akademisi'ni en iyi şekilde temsil ettiler.



26-27 Ekim tarihlerinde Kartal Belediyesi ve Çam Koleji ortaklığı ile düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Turnuvası'nda da Kartal Belediyesi Satranç Akademisi öğrencileri yine gurur kaynağı oldu. 10 Yaş Altı Kategorisi'nde Yavuz Kağan Çiçek 2., Tuğrul Türel 5'inci, 14 Yaş Altı Kategorisi'nde ise Yiğit Emre Yılmaz 3. oldu.



19-20 Ekim tarihlerinde ise bu kez Tepeören Vakfı Okulları'nda düzenlenen Tepeören Yerleşkesi 3. Satranç Turnuvası'nın 9-10 Yaş Kategorisi'nde Kartal Belediyesi Satranç Akademisi öğrencisi Aras Açıkkol 1.'lik elde ederek akademinin gurur tablosuna adını yazdırdı.



"Kartallı Kardeşlerimize Hizmet Edecek Projelerimizi Hızlandıracağız"



Seçim bildirgesinde "Kartallı çocuk ve gençlerimize büyük ölçüde yatırım yapacağız" diyerek söz konusu projelere hayat vermek için göreve geldiği günden bu yana Kartal Belediyesi'nin her birimiyle yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de dereceye giren öğrencileri tebrik ederek şunları söyledi: "Göreve geldiğimiz günden bu yana en yoğun gündemlerimizden biri, çocuk ve gençlerimizin; kültür, sanat, spor, edebiyat, bilişim gibi birçok ilgi alanını kapsayan konularda onlara hizmet sunabilmek oldu. Satranç Akademisi de bu ihtiyaçların önemli bir kısmını kapsıyor. Eğitim süresinin 1 yıl olduğu akademimizde, her yıl 400 satranç sporcusu yetişecek. Açılmasının üzerinden sadece 1 ay geçmiş olmasına rağmen çocuklarımızın başarısı göğsümüzü kabartmaya başladı bile. Elde edilen dereceler de gösteriyor ki ilçemizin böyle bir akademiye ihtiyacı vardı. Dereceye giren yetenekli çocuklarımızı yürekten kutluyorum, eminim ki daha pek çok başarı haberlerini alacağız. Kartal Belediyesi olarak Kartallı kardeşlerimizin geleceğe umutla bakabilmeleri için vaat ettiğimiz projelere, hızlı bir şekilde hayat vermeye devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA