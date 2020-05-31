Satou Sabally Fenerbahçe Öznur Kablo'da Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, Alman vatandaşı Satou Sabally'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, Alman vatandaşı Satou Sabally'yi kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "WNBA'in ve kadın basketbolunun gelecekteki en önemli yıldızlarından biri olarak gösterilen, bu sezon NCAA'den WNBA'e geçerken 2. sıradan draft edilen Alman vatandaşı uzun oyuncu Satou Sabally Fenerbahçe Öznur Kablo'da. Ailemize hoş geldin Satou Sabally." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA