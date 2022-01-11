Satmak istediği 500 bin liralık altını çalındı - Haberler
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Satmak istediği 500 bin liralık altını çalındı

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Sultangazi'de bir vatandaşın satmak için kuyumcuya götürdüğü 500 bin liralık altını çalındı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de bir vatandaşın satmak için kuyumcuya götürdüğü 500 bin liralık altını çalındı.

Alınan bilgiye göre, Sultançiftliği Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya altın satmak için giden toptancı Ümit Salihoğlu, içinde altın olan çantasını sehpaya koyup kuyumcuyla konuşmaya başladı.

Bu sırada, Salihoğlu'nu takip ettiği düşünülen zanlı içeridekilerin dikkatsizliğinden faydalanarak çantayı aldı.

Çantanın yerinde olmadığını fark eden Salihoğlu, güvenlik kameralarını izleyince soyulduğunu anladı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Satmak istediği 500 bin liralık altını çalındı

Satmak istediği 500 bin liralık altını çalındı

Satmak istediği 500 bin liralık altını çalındı

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

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