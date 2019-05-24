‘Satışların yarısı promosyon’
CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, eskiden satışların yüzde 3'üne denk gelen promosyonlu ürün satın alımlarının arttığını kayderek, toplam satışların yarısının promosyonlu ürünlerden geldiğini açıkladı.
CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, eskiden satışların yüzde 3'üne denk gelen promosyonlu ürün satın alımlarının arttığını kayderek, toplam satışların yarısının promosyonlu ürünlerden geldiğini açıkladı... Selenay Yağcı'nın haberi...
Kaynak: Dunya.com