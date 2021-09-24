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Satışa sunulan Eskişehirspor - Pazarspor maçı biletlerinde bin 500'ü satıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Satışa sunulan Eskişehirspor - Pazarspor maçı biletlerinde bin 500'ü satıldı

Eskişehirspor-Pazarspor maçına taraftardan beklenen ilgi bilet satışlarına henüz yansımazken, biletlerin büyük bölümünün maç günü gişelerden satılacağı tahmin edildi.

Eskişehirspor- Pazarspor maçına taraftardan beklenen ilgi bilet satışlarına henüz yansımazken, biletlerin büyük bölümünün maç günü gişelerden satılacağı tahmin edildi.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor 4'üncü hafta mücadelesinde 26 Eylül günü Pazarspor ile evinde karşılaşacak. Maçtan yaklaşık bir hafta önce satışa biletlere taraftarın yoğun ilgi göstermesi beklenirken Espark AVM içerisinde kurulan bilet ve forma satış standından kombineler dahil bin 500 biletin satıldığı öğrenildi. 15 ile 50 lira arasında değişen bilet fiyatlarına Eskişehirsporlu futbol severlerin talebi az oldu.

Öte yandan bilet satışının büyük bir bölümünün maç günü stadyumun yanında bulunan bilet satış gişelerinden yapılacağı tahmin edildiği öğrenildi.

(Bahadır Turgut-İHA)

Satışa sunulan Eskişehirspor - Pazarspor maçı biletlerinde bin 500'ü satıldı

Satışa sunulan Eskişehirspor - Pazarspor maçı biletlerinde bin 500'ü satıldı

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