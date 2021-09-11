Satışa hazır uyuşturucularla yakalandı

Samsun'da 'uyuşturucu ticareti yaptığı' ileri sürülen bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu maddelerle yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine Y.T.'nin ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 32,96 gram metamfetamin maddesi, 1,42 gram bonzai (sentetik kannabinoid maddesi), 1 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 275 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili Y.T. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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