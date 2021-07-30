Satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalandı
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Satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalandı

Satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu satışa hazır paketler halinde uyuşturucuyla yakalandı.

Samsun'da bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu satışa hazır paketler halinde uyuşturucuyla yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen S.O.'nun ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada satışa hazır vaziyette 23 paket halinde 10,04 gram metamfetamin maddesi, 0,83 gram sentetik kannabinoid maddesi, 74 adet sentetik ecza hap, 1 adet sentetik kannabinoid katkılı sigara ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 550 TL paraya el kondu. Gözaltına alınan S.O. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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