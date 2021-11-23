Satışa hazır metamfetamin maddesiyle yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Satışa hazır metamfetamin maddesiyle yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Satışa hazır metamfetamin maddesiyle yakalandı

Samsun'da bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu satışa hazır paketler halinde metamfetamin maddesi ile birlikte yakalandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu satışa hazır paketler halinde metamfetamin maddesi ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen Ş.Y.'nin aracı ve ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada, 9 paket halinde satışa hazır 13,83 gram metamfetamin maddesi, 6 kapsül sentetik ecza ve uyuşturucu madde paketleme işleminde kullanılan 2 adet alüminyum folyo ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.Y. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Satışa hazır metamfetamin maddesiyle yakalandı

Satışa hazır metamfetamin maddesiyle yakalandı

Bir babanın en acı anı! Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı

Bir babanın en acı anı! Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title