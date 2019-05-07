Satışa Hazır Hazır Paketler Esrar ve Kokainle Yakalandılar

Samsun'da 2 kişi satışa hazır paketler halinde esrar maddesi ve kokain ile yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu sattıkları tespit edilen H.İ. ve S.B.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların üzerilerinden satışa hazır paketler halinde 6,4 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahısların Selahiye Mahallesi'ndeki evlerinde yapılan aramada yine paketler halinde satışa hazır 90,98 gram esrar maddesi ile 44,25 gram kokain elde edildi.

Polisteki sorguları tamamlanan H.İ. ve S.B. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA