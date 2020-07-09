Satışa hazır halde uyuşturucu ele geçirildi Satışa hazır halde uyuşturucu ele geçirildi Gizlenen uyuşturucuyu Larissa buldu Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (Çorlu NSM) Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Satışa hazır halde uyuşturucu ele geçirildi

Gizlenen uyuşturucuyu Larissa buldu

TEKİRDAĞ - Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (Çorlu NSM) Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Gizlenen uyuşturucuyu narkotik polis köpeği Larissa buldu.

Polis ekiplerinin Cemaliye Mahallesi'nde gerçekleştirdiği operasyonda bir şahsın üzerinde arama yapan polis şahsın bulunduğu ağaçlık alanda da narkotik polis köpeğinin de katılımıyla arama yaptı.

Yapılan aramalarda satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde toplam 48 fişek eroin maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak H.S. adlı şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA