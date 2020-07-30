Satışa hazır bonzai ile yakalanan şahıs tutuklandı
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Satışa hazır bonzai ile yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da polisi görünce içinde 21 paket uyuşturucu bulunan poşeti yere atıp kaçmak isterken yakalanan şahıs mahkemece tutuklandı.

Satışa hazır bonzai ile yakalanan şahıs tutuklandı
30.07.2020 16:09 | Son Güncelleme: 30.07.2020 16:13

Samsun'da polisi görünce içinde 21 paket uyuşturucu bulunan poşeti yere atıp kaçmak isterken yakalanan şahıs mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalar doğrultusunda S.K.'yi takibe aldı. Narkotik polisini fark edince elinde içinde satışa hazır uyuşturucu paketler bulunan poşeti yere atıp kaçmak isteyen S.K. yakalanarak gözaltına alındı. S.K.'nin yere attığı poşet içinde 21 paket halinde 35,99 gram bonzai ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan S.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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