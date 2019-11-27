27.11.2019 14:53 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:55

Satışa hazır 5 kilo 650 gram esrarla yakalandılar

SAMSUN - Samsun'da 2 kişi evlerinde satışa hazır 5 kilo 650 gram esrar maddesi ile yakalandılar.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çarşamba Narkotik Şube Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen M.Ç. ve S.T.'nin evlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 3 paket halinde toplam 5 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan M.Ç. ve S.T., bugün "uyuşturucu ticareti" suçundan Çarşamba Adliyesine sevk edildiler.

Kaynak: İHA