Satış Yapmak İsterken Rehin Alındı

İstanbul'da yurtdışından getirdiği elmas ve zümrüt kaplamalı Altındağ tavus kuşu heykelini satmak için Suriye uyruklu şahıslarla buluşan Yemen uyruklu adam, başına silah dayatılarak gasp edildi. Olay sonrası polis yaptığı operasyonla 12 Suriye uyruklu şahsı gözaltına aldı. İstanbul'a geçtiğimiz Mart ayında gelen Yemen uyruklu Avad Ali Hasan Al Masri, yurt dışından getirdiği elmas ve zümrüt süslemeli tavus kuşunu Fatih Kapalıçarşı'da bir kuyumcuya emanet bırakarak 2 milyon dolara satmak için alıcı aramaya başladı. Tavus kuşunun videosunu da antikacıların ilgi gösterdiği bir internet sitesine koyan adamla bir süre sonra alıcı temas kurdu ancak sonra vazgeçti. Olayın ardından Al Masri'yi geçtiğimiz hafta Abdülhadi K. isimli şahıs aradı ve tavus kuşu ile ilgilendiğini söyledi. Şahıs daha sonra kuyumcuya giderek tavus kuşuna bakarak, eksper incelemesi yaptırdı. Getirttiği eksper tavus kuşunun orijinal olduğunu söyledi.

BAŞINA SİLAH DAYAYIP GASP ETTİLER

Orijinal olduğunun öğrenmesinin ardından Abdülhadi K., Al Masri'ye tavus kuşunu Esenyurt'ta verdiği adrese götürmesini istedi. Adrese giden adamı burada farklı birkaç kişi karşıladı. O esnada tekrar Abdülhadi K., Al Masri'yi arayarak yanındakilerle beraber yeni verdiği adrese gelmesini ve burada ödemeyi yapacağını söyledi. Ancak adrese vardıklarında şahıslar, Al Masri'nin kafasına silah dayayarak kutu da bulunan tavus kuşunu alıp kayıplara karıştı. Olayın ardından Yemenli Al Masri polis merkezine giderek şikayette bulundu.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şikayetin ardından harekete geçen polis ekipleri, kamera ve telefon incelemesi sonucunda yapılan tespitlerin ardından operasyon başlattı. Abdülhadi K., Hayat T., Seyfettin E., Suriyeli Muhammed K.S. ve Muhammed Ali A.'nın da arasında bulunduğu 12 kişi operasyonla yakalandı. 2 Suriyeli ülkelerine kaçmak için çıktıkları yolda Bolu'da gözaltına alındı.

KAİDESİ BULUNDU, TAVUS KUŞU ARANIYOR

Polis yaptığı aramalarda tavus kuşunun üzerine yerleştirildiği kaidesini buldu. Ancak tavus kuşunun kendisi bulunamadı. Polisin tavus kuşunu bulma çalışması sürerken, Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İHA