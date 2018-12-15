satış, bir ilişki ve duygu işi

SAS Modelinde, doğru deneyimi yaratmak için üç aşamalı bir yaklaşım öneriliyor: Sor, Anla ve Sun. Müşteriyi aktif şekilde dinlemek, sorular sormak, satışa yönelik geribildirim vermek, fayda ve değeri sunmanın taktiklerini inceleyip doğru ürünü önermek ve itirazın nasıl karşılanacağını incelemek.