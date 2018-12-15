satış, bir ilişki ve duygu işi
SAS Modelinde, doğru deneyimi yaratmak için üç aşamalı bir yaklaşım öneriliyor: Sor, Anla ve Sun. Müşteriyi aktif şekilde dinlemek, sorular sormak, satışa yönelik geribildirim vermek, fayda ve değeri sunmanın taktiklerini inceleyip doğru ürünü önermek ve itirazın nasıl karşılanacağını incelemek.
SAS Modelinde, doğru deneyimi yaratmak için üç aşamalı bir yaklaşım öneriliyor: Sor, Anla ve Sun. Müşteriyi aktif şekilde dinlemek, sorular sormak, satışa yönelik geribildirim vermek, fayda ve değeri sunmanın taktiklerini inceleyip doğru ürünü önermek ve itirazın nasıl karşılanacağını incelemek.
Kaynak: Dunya.com