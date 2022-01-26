Satırla bir kadını gasbeden zanlı polisin dikkati sayesinde yakalandı - Haberler
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Satırla bir kadını gasbeden zanlı polisin dikkati sayesinde yakalandı

Satırla bir kadını gasbeden zanlı polisin dikkati sayesinde yakalandı

Iğdır'da polis ekiplerinin Genel Bilgi Taraması'na (GBT) takılan gasp şüphelisi tutuklandı.

Iğdır'da polis ekiplerinin Genel Bilgi Taraması'na (GBT) takılan gasp şüphelisi tutuklandı.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde devriye gezen polis, yoldan geçen bir kişinin, daha önce satır kullanarak bir kadını gasbeden bir şüphelinin eşkaline uyduğunu belirledi. Şüpheliyi durduran polis, kimliğini alıp GBT kaydına baktı. Yapılan taramada, bu kişinin gasp suçundan aranan Ahmet Ö. olduğu belirlendi.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, kadını gasptan elde ettiği takı ve çeşitli malzemeler ile satır ele geçirildi.

Polisin gözaltına aldığı zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

Kazım Karabekir, Iğdır, Polis, Güncel, Haber

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