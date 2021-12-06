Satır ve döner bıçağıyla saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - Zeytinburnu'nda, döner bıçaklı satırlı saldırı anı kameralara yansıdı. Saldırıda bir şahıs ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 17.20 sıralarında Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre tekstilde çalışan ve daha önce aralarında husumet olduğu ileri sürülen yabancı uyruklu iki şahıs, tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle iki kişi arasında Kavga başladı. Taraflardan biri, arkadaşlarını çağırdı. Döner bıçağı, satırla ve sopayla olay yerine gelen grup, karşı tarafa saldırmaya başladı.

Satır ve döner bacağıyla boynu ile kafasından yaralanan şahıs kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralanan yabancı uyruklu tekstil işçisinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"Kadın ayırırken arada kaldı, yaralanmaktan son anda kurtuldu"

Öte yandan olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kavgayı gören bir kadın kavgayı ayırmaya çalışırken arada kaldığı ve yaralanmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

"Oturuyorduk birden arada kaldık"

Olayla ilgili konuşan Hüseyin Haketis isimli vatandaş, "Cuma günü kavga oldu. Burada çalışan iki tane yabancı uyruklu eleman önceden tartışıyordu. Biz de burada oturuyorduk. Bir anda tartışma çıktı. Tartışmanın arasına girdiğimizde birbirlerine satırlarla saldırmaya başladılar, adam yerde yatmaya başladı. Kafadan, boynundan ve kolundan kesikler oluştu, satırla kestiler. 4-5 kişi aynı anda bir kişiye saldırınca, birbirlerinin kafalarını yaraladılar. Yerde yatıyordu, ambulans geldi adamı götürdüler. Duyduğumuza göre durumu iyi ama tanımıyoruz. İnşallah önemli bir şeyi yoktur" diye belirtti.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. - İSTANBUL

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