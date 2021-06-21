Satınalma Gücü Paritesi 2020 yılı sonuçları açıklandı
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Satınalma Gücü Paritesi 2020 yılı sonuçları açıklandı

Satınalma Gücü Paritesi 2020 yılı sonuçları açıklandı
Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin, Satınalma Gücü Paritesi (SGP) değerine göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeks değeri, geçen yıl için 64 olarak tespit edildi.

Türkiye'nin, Satınalma Gücü Paritesi (SGP) değerine göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeks değeri, geçen yıl için 64 olarak tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin geçici "SGP" verilerini açıkladı.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan SGP'ye göre, kişi başına GSYH endeks değeri, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 iken Türkiye için 64 oldu ve AB ortalamasının yüzde 36 altında kaldı.

Karşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk), 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) ve Birleşik Krallık ele alındı.

Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 266 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 31 ile Arnavutluk olarak kayıtlara geçti. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 166 üzerinde, Arnavutluk ise yüzde 69 altında değere sahip oldu.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketim düzeyi 72

Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 27 Avrupa Birliği ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 72 oldu ve AB ortalamasının yüzde 28 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 131 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 40 ile Arnavutluk olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2020 yılı geçici sonuçlarına göre 32 olarak belirlendi. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 32 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösteriyor.

Ülkelerin SGP'ye göre 2020 yılı kişi başına GSYH değerleri şöyle:

ÜlkelerGayrisafi yurt içi hasıla
Lüksemburg266
İrlanda211
İsviçre160
Norveç142
Danimarka136
Hollanda133
İzlanda-125
Avusturya124
İsveç123
Almanya121
Belçika117
Finlandiya115
Euro Bölgesi 19105
Fransa103
Birleşik Krallık102
Malta97
İtalya94
Çekya94
Slovenya89
Litvanya87
Güney Kıbrıs87
Estonya86
İspanya86
Portekiz77
Polonya76
Macaristan74
Letonya72
Romanya72
Slovakya71
Hırvatistan64
Yunanistan64
Türkiye64
Bulgaristan55
Karadağ46
Sırbistan43
Kuzey Makedonya38
Bosna-Hersek33
Arnavutluk31

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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