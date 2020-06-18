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Satınalma Gücü Paritesi 2019 yılı sonuçları açıklandı

Türkiye'nin, Satınalma Gücü Paritesi (SGP) değerine göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeks değeri, geçen yıl için 61 olarak tespit edildi.

Satınalma Gücü Paritesi 2019 yılı sonuçları açıklandı
18.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:42

Türkiye'nin, Satınalma Gücü Paritesi (SGP) değerine göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeks değeri, geçen yıl için 61 olarak tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin geçici "Satınalma Gücü Paritesi" verilerini açıkladı.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından ilan edilen SGP'ye göre, kişi başına GSYH endeks değeri, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi için ortalama 100 birim iken, Türkiye için 61 birim oldu ve AB ortalamasının yüzde 39 altında kaldı.

Karşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk), 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) ve Birleşik Krallık ele alındı.

Söz konusu 37 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 261 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 31 ile Arnavutluk olarak kayıtlara geçti. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 161 üzerinde, Arnavutluk ise yüzde 69 altında değere sahip oldu.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketim düzeyi 68 oldu

Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 27 AB ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 68 oldu ve AB ortalamasının yüzde 32 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 135 ile yine Lüksemburg, en düşük ülke ise 40 ile Arnavutluk olarak belirlendi.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2019 yılı geçici sonuçlarına göre 40 oldu. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 40 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösteriyor.

Ülkelerin SGP'ye göre 2019 yılı kişi başına GSYH değerleri şöyle:

ÜlkelerGSYH
Lüksemburg261
İrlanda191
İsviçre153
Norveç144
İzlanda130
Danimarka129
Hollanda128
Avusturya127
Almanya121
İsveç120
Belçika117
Finlandiya111
Fransa106
Avro Bölgesi 19106
Birleşik Krallık105
Malta99
İtalya95
Çekya92
İspanya91
Güney Kıbrıs89
Slovenya88
Estonya84
Litvanya82
Portekiz79
Slovakya74
Macaristan73
Polonya73
Romanya69
Letonya69
Yunanistan68
Hırvatistan65
Türkiye61
Bulgaristan53
Karadağ50
Sırbistan41
Kuzey Makedonya38
Bosna-Hersek32
Arnavutluk31

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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