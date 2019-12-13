13.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:40

Türkiye'nin, Satınalma Gücü Paritesi (SGP) değerine göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeks değeri, geçen yıl için 64 olarak tespit edildi.



Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılına ilişkin "Satınalma Gücü Paritesi" verilerini açıkladı.



Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından ilan edilen SGP'ye göre, kişi başına GSYH endeks değeri, 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi için ortalama 100 birim iken, Türkiye için 64 birim oldu ve AB ortalamasının yüzde 36 altında kaldı.



Karşılaştırmalarda, 28 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) ele alındı.



Söz konusu 37 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 261 ile Lüksemburg, en düşük ülkeler ise 31 ile Arnavutluk ve Bosna-Hersek olarak dikkati çekti. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 161 üzerinde, Arnavutluk ve Bosna-Hersek yüzde 69 altında değere sahip oldu.



Türkiye'nin fiili bireysel tüketim düzeyi 67 oldu



Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 28 AB ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 67 oldu ve AB ortalamasının yüzde 33 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 134 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 39 ile Arnavutluk olarak kayıtlara geçti.

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına GSYH temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul ediliyor. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan eğitim, sağlık gibi hizmetleri de kapsıyor.



Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2018 yılı sonuçlarına göre 38 olarak belirlendi. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 38 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösteriyor.



Ülkelerin SGP'ye göre 2018 yılı kişi başına GSYH değerleri şöyle:

Ülkeler GSYH Lüksemburg 261 İrlanda 189 İsviçre 155 Norveç 151 İzlanda 130 Hollanda 129 Danimarka 128 Avusturya 127 Almanya 122 İsveç 120 Belçika 117 Finlandiya 111 Avro Bölgesi 19 106 İngiltere 105 Fransa 104 Avrupa Birliği 28 100 Malta 98 İtalya 96 Çekya 91 İspanya 91 Güney Kıbrıs 89 Slovenya 87 Estonya 82 Litvanya 80 Portekiz 77 Slovakya 73 Macaristan 71 Polonya 70 Letonya 69 Yunanistan 68 Romanya 65 Türkiye 64 Hırvatistan 63 Bulgaristan 51 Karadağ 48 Sırbistan 39 Kuzey Makedonya 37 Bosna Hersek 31 Arnavutluk 31

Kaynak: AA