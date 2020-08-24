Satın almayın, sahiplenin!
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Satın almayın, sahiplenin!

Sokak hayvanlarını sahiplendirme çalışmalarına öncülük eden Buca Belediyesi, pandemi sürecinin yaşandığı son 5 ayda 207 can dostunu sıcak bir yuvaya kavuşturdu.

Satın almayın, sahiplenin!
24.08.2020 09:22 | Son Güncelleme: 24.08.2020 09:26

Vatandaşların ilgisinden dolayı teşekkür eden Başkan Kılıç, "Satın almayın, sahiplenin! Hayatınıza sadık bir dost katın" çağrısını yineledi.

Hayvanların yaşama haklarını korumak, onlara tam donanımlı bakım üniteleri, ambulansı, acil müdahale ve röntgen odalarıyla beş yıldızlı tedavi ve bakım hizmeti veren Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, sahiplendirme çalışmalarıyla da göz dolduruyor. Sokaklarda yaşam mücadelesi veren hayvanların hastalanması durumunda tedavilerini üstlenen merkez, düzenli olarak bakım ve aşılama çalışması da yaparak hem can dostlarının hem de Bucalıların daha sağlıklı bir ortamda yaşam sürmesini sağlıyor.

BUCALI PANDEMİDE CAN DOSTLARA KUCAK AÇTI

Hayvan sahibi olmak isteyen vatandaşlara, satın almak yerine sokaklardan sahiplenmeleri yönünde çağrı yapıp farkındalık çalışmaları düzenleyen Veterinerlik Müdürlüğü, özellikle pandemi döneminde büyük bir başarıya imza attı. Müdürlük, Koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de görüldüğü mart ayından bu yana geçen 5 aylık sürede 207 kedi ve köpeği sahiplendirerek sıcak bir yuvaya kavuşturdu. Pandemi döneminde kontrollü hayat sürüp evlerinde kalan vatandaşlar, sadece kendilerini değil 207 can dostunu da güvence altına almış oldu.

HAYATINIZA BİR DOST KATMAK İÇİN SATIN ALMAYIN, SAHİPLENİN

Bucalı hemşehrilerinin göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür eden Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Pandemi döneminde tüm birimlerimizde olduğu gibi Veterinerlik Müdürlüğümüz de de teyakkuza geçerek can dostlarımızın mama, su ve aşı ihtiyaçlarını gidermek için çalıştı. Bu dönemde Buca'da yüreği hayvan sevgisiyle dolu çok sayıda vatandaşımızın olduğunu gördük. Evlerinde, kalplerinde onlar için yer açan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bir kez daha tekrarlıyorum; hayvanlar oyuncağımız ya da malımız değil, en yakın dostumuzdur. Onların da aynı bizim gibi ilgi ve sevgiye ihtiyacı var. Satın almayın, sahiplenin! Hayatınıza sadık bir dost katın" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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